Экологи протестуют против трубопровода в Миннесоте

На севере американского штата Миннесота собрались сотни активистов-экологов, среди которых известная актриса Джейн Фонда, чтобы протестовать против строительства трубопровода, по которому планируется перекачка нефти, добываемой из нефтеносных песков. Демонстрация вылилась в стычки с полицией. По словам активистов, они требуют прекращения прокладки трубопровода для защиты окружающей среды, поддержки представителей коренного населения, и борьбы за мир, в котором у детей есть чистая вода и воздух.