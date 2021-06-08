Экологи протестуют против трубопровода в Миннесоте

На севере американского штата Миннесота собрались сотни активистов-экологов, среди которых известная актриса Джейн Фонда, чтобы протестовать против строительства трубопровода, по которому планируется перекачка нефти, добываемой из нефтеносных песков. Демонстрация вылилась в стычки с полицией. По словам активистов, они требуют прекращения прокладки трубопровода для защиты окружающей среды, поддержки представителей коренного населения, и борьбы за мир, в котором у детей есть чистая вода и воздух.
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