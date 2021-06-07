Передвижной оркестр в Рио-де-Жанейро

Бразильские музыканты в воскресенье преодолели запрет на массовые собрания и вышли на улицы Рио-де-Жанейро со своими инструментами, проведя передвижной концерт. Они исполнили популярные современные и классические музыкальные произведения, проехав на грузовике вдоль главных городских пляжей. Из-за ограничений, введённых в период пандемии, в Бразилии сейчас закрыты театры. Поэтому музыканты сами отправились на встречу с публикой, повсюду приветствовавшей их аплодисментами и словами благодарности.