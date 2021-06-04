Двухмесячная норма осадков выпала в Реймсе

На северо-востоке Франции в городе Реймс за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Потоки воды заблокировали несколько районов города, самая сложная ситуация возникла на авеню Жан-Жорес. Власти Реймса обещают в ближайшие годы наладить инфраструктуру, чтобы во время проливных дождей вода не скапливалась на улицах. Спасательные службы Реймса более 100 раз выехали на вызовы.
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