Двухмесячная норма осадков выпала в Реймсе

На северо-востоке Франции в городе Реймс за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Потоки воды заблокировали несколько районов города, самая сложная ситуация возникла на авеню Жан-Жорес. Власти Реймса обещают в ближайшие годы наладить инфраструктуру, чтобы во время проливных дождей вода не скапливалась на улицах. Спасательные службы Реймса более 100 раз выехали на вызовы.