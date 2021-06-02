В Lego собрали самый большой в мире футбольный мяч

Сотрудники компании Lego собрали из пластмассовых кирпичиков самый большой в мире футбольный мяч. Своё творение они приурочили к предстоящему чемпионату Европы по футболу, который начнётся 11 июня.

На то, чтобы собрать мяч, потребовалось 173 600 деталек и 150 часов и ни капли клея. Сейчас он выставлен в датском городе Биллунн, в расположенном здесь Доме LEGO House, где собраны самые большие и лучшие конструкции LEGO.

Шар высотой более 4,10 метра, был собран во время карантина всеми сотрудниками дома LEGO. Уборщики, дизайнеры, работники столовой, менеджеры и даже генеральный директор – все внесли свой вклад.