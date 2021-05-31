Наводнение в Новой Зеландии: людей эвакуируют на вертолетах и лодках

Залитые водой улицы, дороги, фермы и поля. Новозеландский регион Кентербери переживает мощное наводнение. Здесь за три дня выпало около трети годовой нормы осадков. Власти объявили чрезвычайное положение. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Некоторых людей спасателям пришлось эвакуировать вертолетами. Ранее метеорологическая служба Новой Зеландии объявила наивысший - красный - уровень опасности из-за сильных дождей в регионе Кентербери и других районах.