Нью-Йорк: "супергерои" против крыс

"Супергероями" в шутку называют себя участники команды нью-йоркских собаководов: их четвероногие питомцы помогают бороться с крысами.
К "героям" взывают жители кварталов, страдающие от нашествий грызунов. Уже в самом начале коронавирусного карантина нью-йоркские крысы стали более наглыми и агрессивными из-за того, что закрылись рестораны, и животные потеряли главный источник объедков.
"Коротконогие" охотничьи собаки, вроде ягдтерьеров, выгоняют грызунов из нор, мусорных баков и канав. "Длинноногие" охотники, такие как бедлингтон-терьеры, догоняют юрких крыс. Тушки отправляют учёным или на корм в питомник хищных птиц.
Власти города, однако, подобные действия не одобряют: в первую очередь это опасно для собак, поскольку крысы переносят множество болезней, опасных и для животных, и для людей. В мэрии пробуют свои альтернативные методы, вроде засыпания сухого льда в норы.
Другие No Comment
Акция в поддержку трансгендеров в Киеве
Песчаные скульптуры откроют "Мир без границ"
17-я Архитектурная биеннале открывается в Венеции
"Агрессия против границ" Испании
NoComment недели: стрижка тесаком и пицца на лаве
Праздничный намаз в превращенной из музея в мечеть Айя-Софии
Пицца на раскаленной лаве: туристы говорят, что хрустит восхитительно
Необычная парикмахерская в Лахоре
30 тысяч свечей в Праге в память о жертвах пандемии
Ночные столкновения на Храмовой горе
Столкновения на окраинах Иерусалима
Водитель пытался увернуться от камней и врезался в палестинца
В Роттердаме перевезли мост
В американском штате Филадельфия сгорела католическая церковь
Огненный гейзер Фаградальсфьядля