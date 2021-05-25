Нью-Йорк: "супергерои" против крыс

"Супергероями" в шутку называют себя участники команды нью-йоркских собаководов: их четвероногие питомцы помогают бороться с крысами.

К "героям" взывают жители кварталов, страдающие от нашествий грызунов. Уже в самом начале коронавирусного карантина нью-йоркские крысы стали более наглыми и агрессивными из-за того, что закрылись рестораны, и животные потеряли главный источник объедков.

"Коротконогие" охотничьи собаки, вроде ягдтерьеров, выгоняют грызунов из нор, мусорных баков и канав. "Длинноногие" охотники, такие как бедлингтон-терьеры, догоняют юрких крыс. Тушки отправляют учёным или на корм в питомник хищных птиц.

Власти города, однако, подобные действия не одобряют: в первую очередь это опасно для собак, поскольку крысы переносят множество болезней, опасных и для животных, и для людей. В мэрии пробуют свои альтернативные методы, вроде засыпания сухого льда в норы.