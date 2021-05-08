Буэнос-Айрес: Обелиск готовится ко дню рождения

Символ аргентинской столицы, 68-метровый Обелиск, расположенный в центре самого широкого бульвара города, подвергается косметической реконструкции, вымыт и свежеокрашен в преддверии своего 85-летия в мае.
Работа, которая изначально была запланирована на прошлый год, но была отложена из-за пандемии, длилась 60 дней.
Очистка и покраска памятника всегда была сложной задачей. При общей высоте 67,5 метра и постаменте в 6,8 метра с каждой стороны рабочие осторожно прокладывали себе путь. Попасть на самую вершину сооружения можно по внутренней "морской" лесенке с 206 ступенями.
Обелиск возведён в 1936 году в честь 400-летия со дня основания Буэнос-Айреса на том месте, где впервые был вывешен аргентинский флаг, на пересечении проспекта 9 июля и проспекта Авениды Корриентес. Он был спроектирован архитектором Альберто Пребишем и построен построен всего за 4 недели. Теперь это одно из главных культовых мест города , где проводятся также многие культурные мероприятия. Здесь по традиции собираются спортивные болельщики, чтобы отпраздновать победу своих команд или национальной сборной.
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