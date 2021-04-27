Жители Перми знакомятся с работами Сальвадора Дали. Выставка "Сюрреализм - это Я" открыта в Центральном выставочном зале города. В экспозицию вошли порядка 150 работ. Выставка объединила оригинальные произведения Дали, скульптурные формы и мультимедийный формат. Дали, один из самых известных представителей сюрреализма, умер в 1989 году в возрасте 84 лет. На сегодняшний день его работы оцениваются в сотни миллионов евро. Выставка Дали в Перми будет работать до 30 мая.