Новый удар по вакцинации в Европе: Брюссель ждёт объяснений от Johnson & Johnson
Евросоюз ждет объяснений по поводу причин приостановки применения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson в США. Брюссель уже получил первые партии вакцины, но производитель решил отложить ее применение в Европе.
В США у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет на вторую неделю после прививки обнаружились тромбы.
По словам еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес, Брюссель внимательно следит за ситуацией по другую сторону океана.
Johnson & Johnson на этой неделе официально вышла на рынок ЕС. Италия только что получила свою первую партию из 184 000 доз.
Любая задержка — это еще один удар по отстающей программе вакцинации в Европейском союзе.
Причины: нехватка поставок, логистические проблемы и опасения по поводу образования тромбов у небольшого количества привитых вакциной AstraZeneca. Последняя, как и Johnson & Johnson, в своих вакцинах используют вирус простуды для переноса шиповО го белка коронавируса в организм, вызывая иммунный ответ.
Президент Итальянского Красного Креста с "озабоченностью" следит за новостями об отложенном применении вакцины Johnson & Johnson.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что "в настоящее время неясно", стала ли вакцина Johnson & Johnson причиной редких нарушений свертывания крови.
На прошлой неделе регулятор ЕС подтвердил "возможную связь" между применением вакцины AstraZeneca и редких случаев тромбоза, при этом отметив, что преимущества вакцинации намного выше риска осложнений.