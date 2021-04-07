Риск и польза вакцины Oxford/AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств объявило, что применение вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca в редких случаях сопровождается побочными эффектами, в частности, образованием тромбов. Некоторых людей это может удержать от уколов. Однако профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер не сомневается в пользе британско-шведского препарата:

"Первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca мне ввели несколько недель назад. Я не собираюсь отказываться от второй прививки и с нетерпением жду её в следующем месяце. По-моему это идеально хорошая вакцина. Я бы посоветовал тем, кто тоже один раз привился, сделать и второй укол ».

Профессор Хантер признает, что настороженное отношение некоторых к вакцине AstraZeneca отчасти обосновано, но без неё было бы труднее бороться с распространением пандемии и предотвращать тяжелые случаи заражения:

«Допустим, риск есть, а он, по-моему, есть. Но но будет сильнее, если не вводить вакцину большинству возрастных групп. Вы с большей вероятностью не доживете до Рождества, если у вас не будет в организме Oxford/AstraZeneca. Так что баланс рисков оказывается в её пользу. Чтобы не умереть в этом году и не попасть в отделение интенсивной терапии, необходимо принять вакцину ».

Основывая на заключении британского агентства лекарственных средств, Пол Хантер рекомендует использовать для людей моложе 30 лет альтернативу вакцине Oxford / AstraZeneca, а не её саму.