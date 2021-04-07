AstraZeneca действительно вызывает тромбозы, но в очень редких случаях — EMA

Европейское агентстве лекарственных средств пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. По мнению регулятора, правдоподобным объяснением такой реакции является иммунный ответ организма.

По данным EMA, наиболее подвержены риску тромбоза женщины в возрасте до 60 лет. Смертельно опасные побочные эффекты могут проявиться у них в течение двух недель после вакцинации препаратом AstraZeneca. К 22 марта агентство зарегистрировало более 60 случаев образования тромбов у привитых. 18 человек умерли. В общей же сложности вакцину получили свыше 25 млн европейцев.

На фоне сообщений о смертях после прививок препарат AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.

В Европе с тревогой ждали заявления экспертов , так как этот препарат стоит дешевле, чем другие и его проще хранить, от этой вакцины во многом зависит успех прививочной кампании.

Глава агенства Эмер Кук подчеркнуда, что препарат обладает высокой эффективностью и его преимущества перевешивают риски.

"В результате тщательного анализа можно сделать вывод, что редкие случаи тромбоза в результате применения AstraZeneca нужно включить в список возможных побочных эффектов. Основываясь на имеющихся данных, мы не смогли подтвердить специфические факторы риска, такие возраст, пол либо перенесенные ранее заболевания, связанные с нарушением свертывания кров , так как редкие побочные эффекты наблюдались во всех возрастных группах среди женщин и мужчин".

В тот же день Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства не рекомендовало использовать эту среди людей моложе 30 лет

В стране были отмечены 79 случаев редкого образования тромбов среди 20 млн людей, получивших первую дозу. Из них 19 человек умерли.