Вакцинация J&J приостановлена

Использование в Европе вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson отложено «из соображений предосторожности». Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтического гиганта, опубликованном через несколько часов после того, как в США регуляторы рекомендовали приостановить её применение. Причиной этому послужили случаи образования тромбов после вакцинации данным препаратом. Сейчас экспертам предстоит выяснить, идёт ли речь о побочных эффектах. К настоящему времени у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет были зафиксированы подобные осложнения, проявившиеся на вторую неделю после вакцинации.

В марте в станах ЕС на несколько дней было приостановлено использование британско-шведской вакцины Astrazeneca, также из-за случаев тромбоза у пациентов. В дальнейшем было объявлено, что такой побочный эффект действительно возможен, но проявляется в очень редких случаях, поэтому вакцинацию возобновили, но лишь для лиц старше 60 лет.