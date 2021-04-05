Строительство спорной ГЭС в Африке

Эфиопия отказалась пойти навстречу Египту и Судан, не согласившись заморозить второй этап заполнения плотины "Возрождение" с наступлением сезона дождей в июле.

Три страны уже около десяти лет пытаются договориться об условиях эксплуатации строящейся на правом притоке Нила крупнейшей в Африке ГЭС. Строительство завершено на 80%. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт.

Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды.

Переговоры в Киншасе прошли под эгидой президента председательствующей сейчас в Африканском союзе Демокртической республики Конго Феликса Чисекеди. Он отметил: "Разногласия вокруг плотины "Возрождение " нужно рассматриваться не как нечто неизбежное, а как возможность сблизить наши народы и начать трансграничное и региональное сотрудничество.

Водные ресурсы Египта практически полностью зависят от Нила и Каир настаивает на подписании юридически обязательного для всех сторон соглашения.

На прошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил , что но никто не сможет взять ни капли воды из его страны. По словам ас-Сисси, в противном случае регион станет свидетелем нестабильности, которую даже представить невозможно.