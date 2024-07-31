Жители стран ЕС не поддерживают глубоководную добычу ископаемых

By Euronews

Согласно опросу, который был заказан тремя неправительственными организациями в странах ЕС, более половины респондентов выступают против глубоководной добычи полезных ископаемых.

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Экологические активисты обеспокоены возможностью принятия свода правил, который разрешит коммерческую глубоководную добычу минералов в международных водах.

На Ямайке в штаб-квартире Международного органа по морскому дну, контролирующего деятельность в глубоководных районах за пределами национальных юрисдикций, сейчас идут переговоры по этому вопросу.

Три европейские неправительственные организации заказали опрос общественного мнения на эту тему, в котором приняли участие 3 000 человек в Бельгии, Польше и Италии.

Более половины респондентов (56%) выступают против глубоководной добычи и поддерживают временный запрет на подобную деятельность.

"Ученые говорят, что нам нужно больше времени, чтобы лучше узнать морские глубины. Мы продолжаем делать новые открытия. Так, например, на прошлой неделе было обнаружено, что полиметаллические конкреции - породы, содержащие минералы, которые хотят добывать горнодобывающие компании, - на самом деле производят кислород. И это полностью изменило наши представления о том, как производится кислород, потому что это происходит в морских глубинах, где нет солнечного света", - говорит активистка организации WeMove Europe Рэйчел Уокер-Конно.

На карту также поставлено воздействие на экосистемы, популяции рыб и способность океана поглощать углекислый газ.

Пока лишь 31 страна выступает за запрет или временный мораторий, из них 10 - государства-члены Европейского союза. Франция - единственная страна ЕС, требующая запрета. За временный мораторий, пока не будет получено больше научных данных, выступают Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Португалия, Испания, Ирландия, Греция и Мальта.

Два года назад Европейская комиссия поддержала запрет на глубоководную добычу до тех пор, пока не будет доказано, что она может осуществляться безопасно.

Однако некоторые страны ЕС стремятся к добыче новых источников минералов, используемых, например, в электрических батареях и полупроводниках. Активисты говорят, что это может оказаться нецелесообразным.

"При глубоководной добыче в основном добываются полиметаллические конкреции, которые содержат в основном марганец и немного никеля, кобальта и меди. Многие из этих минералов фактически заменяются в современных "зелёных" технологиях , а такие крайне необходимые минералы, как литий, в этих конкрециях не встречаются", - напоминает Рейчел Уокер-Конно из WeMove Europe.

Канада может подать заявку на получение лицензии на коммерческую эксплуатацию в международных водах уже в будущем году.

Норвегия - одна из самых активных стран в плане коммерческой добычи в своих национальных водах.