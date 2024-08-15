Одна из самых больших проблем, стоящих перед Алжиром, — снабжение питьевой водой. Для решения этого неотложного вопроса государство внедряет инновационные решения, вкладывая средства в опреснение и рециркуляцию сточных вод.

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Перед Алжиром стоит одна из самых сложных задач — снабжение питьевой водой. Чтобы справиться с растущим дефицитом воды, государство внедрило инновационные решения, осуществляя амбициозные проекты, направленные на обеспечение доступа к питьевой воде для населения Алжира.

Расположенная к западу от Орана мега-установка для опреснения морской воды Кап-Блан представляет собой стратегическую инвестицию. В настоящее время вода на Оран подается с трех станций, но этого по-прежнему недостаточно для удовлетворения потребностей 2,5-миллионного населения, не говоря уже о промышленном секторе. Проект Кап-Блан, строительство по которому ведется «в скоростном режиме», позволит улучшить снабжение питьевой водой Орана, а также других западных вилай. Этот объект инфраструктуры, запуск которого запланирован на декабрь 2024 года, будет введен в эксплуатацию спустя всего 25 месяцев с начала работ.

Мулуд Хахлаф, директор по коммуникациям AEC, подчеркивает важность этой инициативы: «Мы предвидели засуху в первой программе, по которой внедрено 14 станций, производящих 2,2 млн. м³ в день, т. е. 18 % питьевой воды для граждан. К 2050 году Сахель, к которому относится Алжир, потеряет 20 % осадков. Поэтому мы разрабатываем дополнительную программу по увеличению наших мощностей по опреснению питьевой воды с 18 до 42 %».

Опреснение морской воды часто критикуют за его стоимость и воздействие на окружающую среду. Алжир осознает это и стремится уменьшить воздействие, используя на своих станциях различные источники энергии, включая солнечные батареи, чтобы сделать эти объекты инфраструктуры более экологичными.

Кроме того, реализуются другие аналогичные проекты, например открытый в 2011 году завод в Мостаганеме, который производит 200 000 м³ питьевой воды в день. Еще одну новую станцию планируется открыть в Хадре, в 72 км к востоку от Мостаганема. Ожидается, что она будет производить 300 000 м³ питьевой воды в день, обеспечивая при этом защиту от повышения уровня моря.

Фарук Эльброуз, технический директор STMM, объясняет: «Мы можем контролировать все этапы очистки воды и проводить регулярные испытания, чтобы убедиться, что эта вода соответствует нормативам Алжира и стандартам ВОЗ».

Однако одного опреснения будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей Алжира в питьевой воде. Страна также стремится улучшить снабжение за счет повторного использования очищенных сточных вод, что видно на примере Медеа. В этом регионе, расположенном в 90 километрах от столицы Алжира, плодоводческие хозяйства используют очищенную воду для орошения, что позволяет им справляться с многолетней засухой.

Инженер-агроном Абделькадер Бенкорби делится: «Мы были вынуждены искать воду, и вода с очистных сооружений была нашим единственным решением».

Алжир рассчитывает, что опреснение морской воды покроет 60 % потребностей населения в воде к 2030 году. В сочетании с инновационными технологиями очистки сточных вод этот стратегический план направлен на формирование более спокойного будущего в преддверии предстоящих климатических проблем.