Администрацию Байдена критикуют за ситуацию с мигрантами в Техасе

Демократы в США попали под огонь критики из-за ситуации с мигрантами в штате Техас. Американские СМИ опубликовали данные о том, что сотни малолетних переселенцев вынуждены оставаться под охраной в участках американской погранслужбы на границе с Мексикой дольше положенных 72 часов. На этом фоне в администрации президента США Джо Байдена сообщили о намерении открыть новые центры для содержания несовершеннолетних на границе с Мексикой. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.
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