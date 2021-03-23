У европейского регулятора есть вопросы к "Спутнику V"

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) намерено провести инспекции производственных и клинических центров в России в рамках своей оценки вакцины от коронавируса "Спутник V". У европейского регулятора, как отмечается, еще есть вопросы, касающиеся этого препарата, и на их изучение требуется время. Исполнительный директор ЕМА Эмер Кук выразила надежду, что российский "Спутник" будет одобрен для использования в странах ЕС.

Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств: "Мы находимся в процессе организации инспекций. Мы действительно надеемся, что это будет ценная вакцина, которая добавится к препаратам, уже доступным для населения Европы, и что она получит разрешение на применение на европейском уровне на основе тех же стандартов безопасности, качества и эффективности, которые мы применяем для каждого препарата".

Член правления ЕМА, представитель Постоянного комитета европейских врачей (CPME) Вольф-Дитер Людвик в интервью СМИ выразил мнение, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить применение "Спутник V" в ближайшие шесть - восемь недель.

Европейский регулятор дал добро на четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech , Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Между тем темпы вакцинации в странах сообщества оставляют желать лучшего. В Брюсселе предъявляют претензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Сандра Гайина, департамент Еврокомиссии по здравоохранению: "Если говорить о нехватке вакцин, я думаю, проблема здесь в AstraZeneca. С этим контрактом у нас возникают серьезные трудности. Мы ожидали поставок, которые исчислялись миллионами доз. А мы, вы поймите, не получили даже четверти из этих поставок".

Репутация AstraZeneca страдает не только из-за не выполнения в полном объеме контрактных обязательств. В США усомнились в данных о заявленной эффективности препарата и призвали компанию обновить информацию о прививке. Ранее в ряде стран ЕС приостановили вакцинацию AstraZeneca, пока EMA изучала вопрос о возможной связи прививки с повышенным риском тромбообразования. По завершение расследования регулятор рекомендовал продолжить использование препарата.