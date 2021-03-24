ЕС ускоряет сертификацию вакцин против коронавируса

Еврокомиссия ускоряет сертификацию вакцин против коронавируса. Это позволит компаниям-производителям сократить объёмы документации и данных, необходимых для рассмотрении заявки в Европейском агентстве лекарственных средств, — говорится в официальном сообщении.

Более быстрое одобрение (препаратов) означает, что будет доступно больше вакцин и большее число европейцев будут защищены от вируса. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Упрощение бюрократических процедур может стать частью Европейского плана биологической защиты и противостояния разновидностям COVID-19. Он включает в себя сотрудничество с исследовательскими центрами, биотехнологическими компаниями, производителями и государственными органами в вопросах обнаружения и изучения новых штаммов инфекции. Кроме того, программа подразумевает поддержку проектов по созданию новых вакцин и продвижению уже готовых средств для борьбы с пандемией.

Еврокомиссия признала, что ЕС пока не удаётся обеспечить достаточное количество препаратов для проведения прививочной кампании. В первом квартале Брюссель рассчитывал получить 106 млн доз вакцин. К началу марта этот показатель составил около 40 млн доз. Нехватку препаратов объясняют логистическими проблемами, отсутствием необходимого сырья и проблемами с трансграничными поставками.

Шансы для «Спутника»?

Среди препаратов, которые проходят процедуру сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств, — российская вакцина «Спутник V». На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе «совершенно не нужна» эта разработка. Он говорил об «ужасных проблемах с производством» препарата.

Вместо импорта российской вакцины Бретон предложил сосредоточиться на массовом производстве и распределении уже одобренных средств. Еврокомиссар уверен, что к середине июля ЕС сможет добиться коллективного иммунитета.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением и продажей «Спутника V», воспринял заявление Бретона в штыки. В организации заявили о возможности отказаться от попыток завершить сертификацию в ЕС из-за недоверия высокопоставленных чиновников и давления, которое они могут оказывать на Европейское агентство лекарственных средств.