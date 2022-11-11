В ЕС одобрена вакцина против COVID-19 от французской Sanofi

После двух лет разработки и исследований вакцина от Covid-19 VidPrevtyn Beta, основанная на технологии рекомбинантного белка, французской лаборатории Sanofi была одобрена Евросоюзом.

Группа Sanofi пообещала, что сделает свою вакцину доступной во всех странах.

Ранее гендиректор компании заявил, что в первую очередь вакцина поступит в США, что вызвало гневную реакцию французского правительства.