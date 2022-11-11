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Франция

В ЕС одобрена вакцина против COVID-19 от французской Sanofi

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 Euronews
Логотип Sanofi
Логотип Sanofi   -   Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

После двух лет разработки и исследований вакцина от Covid-19 VidPrevtyn Beta, основанная на технологии рекомбинантного белка, французской лаборатории Sanofi была одобрена Евросоюзом.

Группа Sanofi пообещала, что сделает свою вакцину доступной во всех странах.

Ранее гендиректор компании заявил, что в первую очередь вакцина поступит в США, что вызвало гневную реакцию французского правительства.