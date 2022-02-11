"Конвой свободы" идет на Париж

Тысячи противников антиковидных мер и вакцинных паспортов направляются на своих автомобилях в сторону Парижа. Вдохновленные протестами дальнобойщиков в Канаде, французские водители намерены провести акцию протеста в столице, а затем двинуться в Брюссель.

Демонстрантов не остановил запрет полиции на акцию "Конвой свободы". Правоохранительные органы предупредили: тем, кто создаст помехи движению, грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере четырех с половиной тысяч евро.

Тем временем в Италии, где значительно улучшилась эпидемическая ситуация, люди снимают маски. С пятницы отменено требование носить средства индивидуальной защиты на открытом воздухе. В закрытых помещениях появляться в масках будет необходимо по меньшей мере до тридцать первого марта.

За минувшие сутки в Италии положительный тест на коронавирус получили более 75 тысяч человек. Однако нагрузка на больницы значительно снизилась. В стране по меньшей мере одной дозой вакцины привиты более 91% жителей старше 12 лет. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 88%.