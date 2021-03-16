Мама Шарлотта, папа Бенни и... сынок Паскаль. Зоопарк Брукфилда, расположенный недалеко от Чикаго, объявил имя недавно родившейся речной выдры. Детеныш появился на свет 20 января. Мать Шарлотта не смогла обеспечить новрожденного надлежащим питанием, поэтому заботу о малыше взяли на себя ветеринары.

Сотрудники зверинца объявили конкурс на имя нового жильца зоопарка. Было подано более 18 тысяч заявок. В результате голосования выбрали имя Паскаль (персонаж одной из популярных видеоигр). Малыш нормально развивается и прогрессирует в своих ежедневных занятиях плаванием.