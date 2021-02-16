Афины в снегу: красиво и опасно

Мощный снегопад, обрушившийся на греческую столицу, привел к транспортному коллапсу и

перебоям с электричеством в ряде районов города. С утра вторника на трассу не вышли автобусы, не ходили трамваи и электрички, на ряде открытых наземных участков было прекращено движение поездов метро. Пробок на улицах не было, так как в стране действует карантин. Можно поехать только на работу, в супермаркет, аптеку, или к врачу. Из-за тяжелого мокрого снега повалены сотни деревьев. Многие из них в свою очередь повредили линии электропередач. Из-за непогоды власти отменили запланированные прививки от коронавируса во всех центрах вакцинации в Афинах и столичной области Аттика.