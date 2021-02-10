Брюссель признал ошибки, сделанные в рамках борьбы с пандемией

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, пыталась защитить подвергающуюся критике стратегию Брюсселя по вакцинации европейцев от коронавируса. Вместе с тем политик признала, что ошибки были совершены. Речь в том числе идет о решении не допускать вывоза вакцин за пределы ЕС, которое в последствие было пересмотрено, но вызвало скандал. Мера могла бы привести к восстановлению пограничного и таможенного контроля между двумя частями Ирландии, что неприемлемо почти для всех на острове.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Позвольте мне сказать несколько слов об острове Ирландия. Суть в том, что ошибка была сделана в самом процессе, что и привело к данному решению, и я глубоко сожалею об этом. Но в конце концов, мы все сделали правильно. И я могу заверить вас, что моя комиссия сделает все возможное для защиты мира в Северной Ирландии, как это делалось на протяжении всего процесса по выходу из ЕС Великоборитании".

В Еврокомиссии так же признали, что недооценили сложности, связанные с прививочной кампанией. В частности, были слишком оптимистичны в отношении массового производства и опоздали с утверждением препаратов. Брюссель, указала фон дер Ляйен , сейчас намерен ускорить процедуру допуска вакцин от коронавируса в странах Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Нам необходимо улучшить обмен данными, с тем, что бы Европейское агентство по лекарственным средствам как можно быстрее получало информацию о результатах клинических испытаний. В настоящий момент у нас есть целая сеть европейских клиник, где они проходят. Одновременно с этим наш уполномоченный по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес будет работать над совершенствованием правовой базы, которая позволит ускорить процесс проверки и лицензирования вакцин".

Европейцев прививают от короанвируса сертифицированными в ЕС вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Заключены контракты с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Но эти три разработчика пока не подали заявки на авторизацию своих препаратов. Несмотря на возникшие проблемы с поставками, в Брюсселе ожидают, что к концу лета в ЕС уже будут привиты порядка 70% европейцев.