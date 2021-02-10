Британские рестораторы и отельеры в долгах как в шелках

Посуда чистая, ножи наточены, неуютно пусты обеденные залы... Этому кризису, который переживает британская индустрия гостеприимства, кажется, нет ни конца, ни края. Как в жёстких условиях локдауна удержаться на плаву?

Люк Гарнсворти, владелец ресторана:

"Нужны твёрдая решимость и толстый кошелёк. Нашему ресторану просто для того, чтобы оставаться закрытым, ежемесячно приходится выкладывать 20 тысяч долларов. А выручка - около 5. То есть недостача - 15 тысяч".

И государство уже не столь щедро на поддержку, как во время первого карантина.

"Правительство покрыло все расходы. Мы просто закрыли двери, а оно обо всём позаботилось. На этот раз все гораздо сложнее. Власти выплачивают зарплаты, но мы обязаны делать пенсионные отчисления и страховые взносы. Итого 10 тысяч долларов в месяц уходит только на то, чтобы сохранить штат", - продолжает наш собеседник.

Ограничительные меры начали приносить свои плоды. Но власти, следуя советам эпидемиологов, давать надежду на скорое открытие ресторанов и гостиниц не торопятся.

Кейт Николлс исп. директор ассоциации Uk Hospitality: "Невозможно что-то планировать. Вы не можете пойти в банк, и получить средства, попросить помощи с оплатой аренды, потому что никто не знает, когда это закончится. Я могу понять экспертов, желающих отсрочить принятие решения. Но никто не ожидает, что правительство установит точную дату. Все ждут лишь указания на то, когда можно возобновить работу и последовательно готовиться к открытию. Это положит конец неопредёленности и даст стимул в борьбе за выживание".

Люк Гарнсворти: "У нас есть планы на открытие в период с апреля по сентябрь. Мы с женой построили бизнес с нуля шесть лет назад. Я не собираюсь сдаваться, мы будем бороться".

Тайг Энрайт, корреспондент Euronews: Но в итоге, сохранив бизнес, мы можете утратить над ним контроль?

Люк Гарнсворти:

"Каждый из тех, кому мы должны, может постучать в любой момент. В прошлом году, в самом начале пандемии, мы заняли большую сумму денег, чтобы открыть наш ресторан в Хенли. Мы должны вернуть долг уже сейчас. До сих пор кредиторы были к нам добры. Но всё может измениться".

Тайг Энрайт: "Многие в этой отрасли, построившие свой бизнес с нуля, будут делать все возможное, чтобы удержаться на плаву. Но это не всегда в их власти. По данным исследований, четверо из десяти владельцев ресторанов и отелей рискуют разориться к середине года".