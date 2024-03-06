В Испании предложили закрывать рестораны раньше

Предложение министра труда Испании закрывать рестораны на час раньше вызвало горячие дебаты в стране

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Дебаты ширятся в Испании. Министр труда Иоланда Диас выступила с инициативой сократить на час время работы ресторанов. Она заявила, что нынешний график не идет в ногу с остальной Европой и предложила закрывать рестораны и кафе раньше.

Иоланда Диас, министр труда Испании:

"Неразумно, чтобы Испания была страной, где собираются на совещание в восемь часов вечера. Неразумно быть страной, где рестораны открыты в час ночи".

Но эту идею не поддерживают ни владельцы ресторанного бизнеса, ни работники сферы туризма:

" Мы и так уже сократили число посетителей во время пандемии. А если ещё и закрываться станем раньше, то нам останется денег только на налоги, а дохода ноль".

"Ночь много раз нас спасала. Если мы станем закрываться раньше, это нас убьёт".

Но есть и те, кто поддерживает идею раннего закрытия:

_"_Я работаю в гостиничном и ресторанном бизнесе, у меня есть семья, и мне это выгодно".

Председатель гостиничной ассоциации выступил против более раннего закрытия ресторанов, подчеркивая, что "индустрия туризма в Испании - предмет зависти всего мира".

Хосе Луис Изуэль, председатель Конфедерации отелей Испании

"Когда вы удлиняете рабочий день, вы создаете больше рабочих мест, вы создаете больше персонала, вы создаете больше бизнеса, вы генерируете больший объем заработной платы, и это хорошо".

В Испании автономные сообщества (регионы) сами определяют время работы баров и ресторанов. Например, в Мадриде рестораны могут работать с 10:00 до 2:00. В пятницу, субботу и накануне праздников они могут продлить время на дополнительные полчаса.