Как уберечься от "британского штамма"?

В Великобритании новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный на юге страны в сентябре, сегодня стал самой распространенной формой COVID-19. В Соединенном Королевстве он известен как B117 - и первые данные свидетельствуют о том, что он более опасен.

Доктор Катрина Кристаллис не понаслышке узнала о результатах быстрого распространения нового штамма в декабре, когда после Рождества рост смертности резко ускорился.

Катрина Кристаллис, врач общей практики: "Если есть вирус, который передается на 70% быстрее, чем предыдущий, тоже очень заразный, и вы не находитесь в изоляции, он будет распространяться. Так и случилось".

В Великобритании от коронавируса уже умерли более 100 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. Но самым смертоносным месяцем оказался январь.

Критики премьер-министра считают, что он мог бы начать действовать раньше - в декабре. Лидер Лейбористской партии призывал тогда к строгой изоляции, выступал за запрет на встречи родственников на Рождество. Но тот призыв Борис Джонсон высмеял.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Господин спикер, я бы хотел, чтобы у него хватило смелости сказать то, что он действительно хочет сделать, а именно отменить планы, которые строили люди, и отменить Рождество".

Доктор Питер Опеншоу, один из ведущих британских иммунологов, говорит, что самый важный урок, который нужно усвоить о штамме B117, - это предельная осторожность.

Питер Опеншоу, иммунолог: "Во всех частях страны, где этот штамм стал обычным явлением, наблюдается рост количества госпитализаций, рост числа случаев, и становится все труднее контролировать распространение вируса с помощью тех мер, которые работали раньше".

Здесь, в лаборатории Лондонского университета Метрополитен, профессор Гэри Маклин и его команда изучают, как развиваются вирусы. Он говорит, что мутации, подобные B117, возникают, когда вирусам позволяют распространяться.

Гэри Маклин, профессор молекулярной иммунологии: "Мы знали, что коронавирусы могут мутировать, мы знали, что они могут изменить свой геном. Чего мы не ожидали, так это появления этих новых вариантов, которые дали ему огромное преимущество в передаче" .

Люк Ханрахан, Euronews: "Великобритания находится в центре общенациональной изоляции, и это помогает снизить уровень распространения штамма B117 в обществе. Но в конечном итоге многие считают, что именно неспособность правительства действовать раньше привела к быстрому распространению этого конкретного варианта коронавируса".

По мнению Лобби Акиннолы, отец которого умер в апреле во время первой волны пандемии, решение Бориса Джонсона о более позднем введении карантина, чем в большинстве стран Западной Европы, было ошибкой.

Лобби Акиннола: "Я думаю, что в декабре мы видели, как правительство повторило ошибки, которые оно допустило во время первой волны пандемии. И это касается лично меня, потому что я не могу не думать, что мой отец остался бы с нами, если бы локдаун ввели всего на несколько недель раньше".

Согласно полученным первоначальным данным о результатах вакцинации, вакцина эффективна против нового штамма коронавируса B117. По мнению британских экспертов, ограничения должны сохраняться до тех пор, пока вся страна не будет вакцинирована.