Французские экоактивисты: нужно спасти дельфинов

Французские экоактивисты принесли тела четырех мертвых дельфинов к зданию парламента Франции в Париже. Они призывают власти обратить внимание на более безопасные методы рыболовства.

На некоторых рыбацких лодках установлены акустические средства, отпугивающие дельфинов от их улова, но активисты говорят, что этого недостаточно. Защитники природы уже давно призывают французское правительство ограничить время, в течение которого рыболовные суда могут работать в определенных зонах и требуют установить камеры на лодки.

По данным организации Sea Shepherd, в понедельник четыре дельфина были обнаружены выброшенными на берег Атлантического океана в районе французского департамента Вандеи.