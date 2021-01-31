Акция протеста на пляже в Кейптауне

Недовольные строгими санитарными ограничениями жители Кейптауна собрались на акции протеста на пляже Мёйзенберг. На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки. Правительство Южно-Африканской Республики договорилось с фармацевтической группой Pfizer ("Пфайзер") о поставках производимой ею вакцины от коронавируса в объеме 20 млн доз. Новые, более агрессивные штаммы коронавируса провоцируют распространение второй волны пандемии в Африке более быстрыми темпами.
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