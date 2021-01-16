Землятресение в Индонезии: спасательные работы затруднены

Поврежденные дороги и отсутствие электричества затрудняют спасательные работы в Индонезии, где в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение. Стихия унесла жизни по меньшей мере 45 человек, сотни получили ранения. 15-ть тысяч человек были эвакуированы и размещены во временных центрах. Подземные толчки повредили около 300 зданий. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в в пятницу примерно 2:28 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии 6 километров к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км.