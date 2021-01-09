День Чёрного назарянина в Маниле

Тысячи верующих собрались столице Филиппин в субботу, чтобы взглянуть на многовековую статую Иисуса Христа, которая, как считается, обладает чудесной целительной силой - ежегодное традиционное шествие в День Чёрного Назарянина ( Иисуса Христа из Назарета) 9 января было отменено из-за Covid-19 впервые за десятилетия.

Статуя Христа в человеческий рост, привезенная на Филиппины в начале 1600-х годов, когда страна была испанской колонией, обычно перемещается по переполненным улицам столицы на специальной платформе. В такой процессии участвоуют сотни тысяч паломников, рискующих жизнью и здоровьем, чтобы прикоснуться к статуе, получившей название "Чёрный назарянин" из-за своего обугленного цвета. Считается, что она пережила пожар на борту корабля, следовавшего из Мексики.

За несколько недель до субботы "Чёрного назарянина" выставляли в нескольких церквях Манилы, чтобы верующие могли увидеть его, в надежд избежать большого скопления народа в праздник.

Не обращая внимания на официальные призывы остаться дома из-за угрозы заражения, католики в масках и щитках выстроились вдоль проспекта возле церкви Кьяпо в Маниле, где перед рассветом началась первая из 15 месс на праздник Чёрного Назарянина.

Люди терпеливо ждали входа в церковь или следили за ходом мессы в прямом эфире на больших экранах, установленных снаружи. Прикасаться к статуе, котоорая на этот раз находилась вне досугаемости на балконе над входом в церковь, было запрещено. Но для многих и этого было достаточно.

Несколько тысяч полицейских обеспечиавли социальное дистанцирование в набожной толпе. По оценкам агентства по чрезвычайным ситуациям Манилы, чосло присутствующих превысило 30 000 в первые несколько часов празднования.

Около 80% процентов филиппинцев считают себя католиками.