Владимир Путин встретил Рождество на острове

Владимир Путин традиционно встретил православное Рождество в одном из регионов. На этот раз президент России посетил торжественное богослужение в церкви Николы на Липне, расположенном на озере Ильмень, в 8 км к югу от Великого Новгорода. Храм, построенный в 1292 году архиепископом Климентом, на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского, расположен на острове Липно в дельте реки Мсты. Доставил туда главу государства катер МЧС на воздушной подушке. Церковь стала одним из первых каменных храмов, построенных после монгольского нашествия на Русь. В настоящее время остров Липно имеет статус охраняемой территории, а церковь — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Владимир Путин подарил приходу икону "Господь Вседержитель". Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.