Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"

На улицы французской столицы вышли тысячи работников сферы культуры. Демонстранты протестовали против решения правительства оставить закрытыми театры, концертные залы, кинотеатры и музеи. "Это двойные стандарты", - заявляют участники акции (певцы, актеры, режиссеры), подчеркивая, что непродовольственные магазины и крупные торговые центры в преддверии Рождества возобновили свою работу. "Неужели бизнес должен быть выше культуры?" - задаются вопросом манифестанты, утверждая, что театр намного безопаснее переполненных коммерческих центров. "Мы умрем и даже не на сцене", - гласят плакаты. Из-за простоя театры несут огромные убытки; не спасет и обещанная властями помощь. Николя Дюбур, глава профсоюза, представляющего интересы порядка 400 учреждений, сказал, что будет добиваться срочного слушания по этому вопросу в Государственном совете Франции.