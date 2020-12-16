Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"

На улицы французской столицы вышли тысячи работников сферы культуры. Демонстранты протестовали против решения правительства оставить закрытыми театры, концертные залы, кинотеатры и музеи. "Это двойные стандарты", - заявляют участники акции (певцы, актеры, режиссеры), подчеркивая, что непродовольственные магазины и крупные торговые центры в преддверии Рождества возобновили свою работу. "Неужели бизнес должен быть выше культуры?" - задаются вопросом манифестанты, утверждая, что театр намного безопаснее переполненных коммерческих центров. "Мы умрем и даже не на сцене", - гласят плакаты. Из-за простоя театры несут огромные убытки; не спасет и обещанная властями помощь. Николя Дюбур, глава профсоюза, представляющего интересы порядка 400 учреждений, сказал, что будет добиваться срочного слушания по этому вопросу в Государственном совете Франции.
Другие No Comment
Сверкающий огнями Лондон готовится к Рождеству
Крупный пожар в австралийском Брисбене
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Санта-Клаус поможет нуждающимся
Дакарская неделя моды: подиум под баобабом
Новая работа Banksy появилась в Бристоле
Опасный гололёд на улицах Киева
На Кипре вступили в силу новые ограничительные меры
Длинное Рождество Манилы
Система "Моисей" не спасла Венецию
Школьные занятия в лагере для эфиопских беженцев в Судане
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на Реюньоне
ДР Конго: парламентарии разгромили зал заседаний
Эрмитаж отметил День рождения
Невероятно красивое природное явление: ледяной диск на китайской реке
В Венеции нет туристов, а у гондольеров нет работы
Мир готовится к новогодним праздникам
"Клепальщицы Рози" на парижской площади
Активистка Femen изобразила "Девочку на шаре"
Акула из фильма "Челюсти" нашла новый дом