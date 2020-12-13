Санта-Клаус поможет нуждающимся

В Приштине (столица частично признанной республики Косово) прошел ежегодный мини-марафон Санта-Клаусов. Его участники собирали средства для тех, кто особенно остро нуждается в поддержке. Марафон Санты проводится вот уже в течение пяти лет. Однако на этот раз никаких забегов по улицам по улицам Приштины не было. Добровольцы собрались на площади в центре города, где продавали костюмы Санты. Организаторы уверены, что мероприятие принесло радость жителям Приштины и позволило отвлечься от насущных проблем.
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