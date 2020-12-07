Эрмитаж отметил День рождения

На Дворцовой площади в рамках "Дней Эрмитажа 2020" прошло масштабное световое шоу, приуроченное к 256-й годовщине основания музея. В этом году из-за сложной пандемии коронавируса его можно было посмотреть только онлайн.
В этом году темой шоу стал "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа". Действие развернулось на фасаде Главного штаба.
"Сегодня все мы оказались в ситуации растерянности и борьбы с неведомым доселе врагом. Вот почему в День Эрмитажа мы решили поговорить на языке шедевров его коллекций о том, что волнует сегодня каждого — о Победе", — объяснили организаторы название "Образа победы".
Во время представления организаторы показали фрагменты изображений экспонатов и полотен, элементы архитектуры и декора. Прозвучали фрагменты стихов Пушкина, Лермонтова, Гумилёва, Ахматовой и других авторов.
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