Эрмитаж отметил День рождения

На Дворцовой площади в рамках "Дней Эрмитажа 2020" прошло масштабное световое шоу, приуроченное к 256-й годовщине основания музея. В этом году из-за сложной пандемии коронавируса его можно было посмотреть только онлайн.

В этом году темой шоу стал "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа". Действие развернулось на фасаде Главного штаба.

"Сегодня все мы оказались в ситуации растерянности и борьбы с неведомым доселе врагом. Вот почему в День Эрмитажа мы решили поговорить на языке шедевров его коллекций о том, что волнует сегодня каждого — о Победе", — объяснили организаторы название "Образа победы".

Во время представления организаторы показали фрагменты изображений экспонатов и полотен, элементы архитектуры и декора. Прозвучали фрагменты стихов Пушкина, Лермонтова, Гумилёва, Ахматовой и других авторов.