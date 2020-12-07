Жизнеутверждающий танец, покоривший планету

Афробит покоряет планету. Песня на языке зулу под названием "Иерусалим — мой дом" со словами "спаси меня", "не оставляй меня" стала мировым хитом и гимном пандемии коронавируса, объединяющим людей в трудные времена. В знак солидарности под нее танцуют сотрудники авиакомпаний и медработники в больницах.

Релиз композиции южноафриканского исполнителя Mastrer KG состоялся год назад. А глобальный флешмоб начался через несколько месяцев после того как танцевальный коллектив из Анголы Fenómenos do Semba отпраздновал свое пятилетие и выложил в интернет видео этой встречи.

С тех пор движения так называемого "семейного танца" копируют во всем мире.

Хореограф коллектива Fenómenos do Semba Адилсон Маиза говорит: "Нам понравились слова этой песни, они были созвучны нашим переживаниям на тот момент. Мы праздновали день рождения нашего коллектива, но у нас для этого почти ничего не было. Можно сказать, что музыка мотивировала нас продолжать радоваться жизни, даже если мы не могли отпраздновать как следует".

На платформе Youtube видеоролик с этой вечерник набрал уже десятки миллионов просмотров.

"Мы хотели показать в этом видео момент счастья, искренность африканского народа, особенно жителей Анголы. Мы хотели показать, что можно быть счастливым, не имея почти ничего, в такие тяжелые времена, которые мы все сегодня переживаем из-за коронавируса", — рассказывает Адилсон Маиза.

Детский коллектив Masaka Kids African исполняет танец под песню Jerusalema:

Песня Jerusalema, в которой звучит обращение к богу, в целом ряде европейских стран уже несколько месяцев занимает первые позиции в чартах.