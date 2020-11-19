Медработники уезжают из Португалии

Эта роспись на стене посвящена португальским медработникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. В основе творческой идеи лежит история из жизни: София работает в главной больнице города Порту, в марте она заразилась коронавирусом и затем долго болела и восстанавливалась. На прошлой неделе София вернулась на работу и снова оказалась на передовой борьбы с инфекцией — 7 евро за час работы, семь 18-часовых смен подряд. Большинство медсестер и медбратьев в Португалии зарабатывают около тысячи евро в месяц.

Из-за низкой заработной платы и тяжелых условий труда из страны уехали 18 тысяч медработников. Молодыt медсестры Сара и Мария планируют устроиться на работу в больнице в Бристоле в Великобритании.

Мария Гонсалвес говорит: "Надеюсь, что в других странах, например в Англии, куда мы хотим поехать на работу, нам предложат лучшие условия, потому что там больше ценят медсестер".

"Сегодня в Португалии нет условий для того, чтобы нормально работать, повышать квалификацию и в то же время чувствовать себя в безопасности. Сегодня в этой стране для нас нет места", — объясняет свое решение Сара Виэйра.

Власти Португалии вложили много средств в обучение местного медперсонала. Но такие страны как Испания, Великобритания и Германия предлагают не только более высокую оплату труда, но и берут на себя расходы на транспорт и проживание.

Вице-президент колледжа медсестер Португалии Луис Барейра говорит: "Португалия не может себе позволить терять медперсонал, каждый день мы получаем заявки из национальных медучерждений. Но медсестры и медбратья сравнивают условия работы и, конечно, выбирают работу в странах, где условия лучше. Поэтому мы убеждены, что в данный момент нужно заняться обсуждением этой проблемы, чтобы правительство задумалось над стратегией, благодаря которой медработники останутся в стране".

EuronewsEuronewsинвестиции в обучение медперсонала не всегда окупаются, так как тысячи специалистов в итоге уезжают в более богатые страны, где им предлагают высокую зарплату и хорошие условия работы", — передает из города Порту корреспондент Euronews Филипа Суареш.