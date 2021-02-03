Больницы Португалии на пределе возможностей

Как и многие другие португальские больницы, эта в Визеу уже несколько недель работает на пределе своих возможностей. По словам ее главврача, в январе было госпитализировано почти столько же пациентов, как за весь прошлый год. 28 января это число достигло рекордных 278 госпитализированных пациентов.

Эдуарду Мелу, главврач больницы Визеу: "Это сценарий катастрофы, в котором нам приходится принимать решения в режиме реального времени, в любой момент мы должны адаптировать ответ, принимая неожиданные решения. Это медицина катастроф. Нам уже пришлось использовать полностью импровизированные средства, например, открыть больницу в спортивном зале в городе".

Когда началась пандемия, пациенты с Covid занимали один лазарет на 7-м этаже этой больницы, и главврач не мог подумать, что их придется размещать на других этажах и в других отделениях, таких как хирургия, ортопедия и урология. Медпункты были преобразованы в отделения промежуточного ухода. Год назад в больнице было 8 коек интенсивной терапии. Сейчас их 26.

Эдуарду Мелу: "Мы не знаем, как долго сможем выдержать столь высокое давление, потому что приток в отделения скорой помощи не снижается".

В больнице работают десятки медсестер и помощников, но других врачей в стране нет. Германия направляет в Португалию помощь, но главврач больницы в Визеу пока не знает, примет ли иностранных врачей.

Эдуарду Мелу: "Мы знаем, что интеграция людей со стороны, врачей из другой страны с другими методами работы, может вызывать затруднения, это никогда не бывает просто".

Филипа Соареш, Euronews: "Мы запросили у Министерства здравоохранения интервью о давлении, с которым сталкиваются португальские больницы, и об иностранной помощи. Но несмотря на наши настойчивые просьбы ответа мы не получили".