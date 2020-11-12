Палестинец и двое львят на крыше

27-летний палестинец Насим Абу Джамех живет в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа. Он заботится о двух львятах, для которых оборудовал пристанище на крыше своего дома и говорит, что планирует расширить его, когда они подрастут, а затем начнет искать покупателей. Сейчас малышам всего два месяца. Насим кормит их курятиной и говорит, что любит наблюдать за ними по вечерам, сидя на стуле.