Нагорный Карабах: обстрел Барды и жизнь в подвалах

Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле вооруженными силами Армении города Барда, расположенного на Карабахской равнине в 260 километрах от Баку. Сообщается об убитых (среди которых есть ребёнок), раненых и разрушенной инфраструктуре. Армения сразу же опровергла свою причастность к обстрелу.

В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль более 10 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха, а именно в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском и Губадлинском районах. Азербайджанское министерство обороны также обнародовало видеозапись авиаударов по предполагаемым армянским целям.

Обвинения армянской стороны в обстреле азербайджанскими ВС городов Шуша и Степанакерт (который в Азербайджане называют Ханкенди) в Минобороны Азербайджана опровергли.

Между тем пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в среду сообщила в своём Telegram-канале, что вооруженные силы Азербайджана в течение дня продолжали "держать под огнём" населенные пункты вокруг Нагорного Карабаха. В результате этого, по её словам, среди гражданского населения есть погибший и раненые.

C момента обострения ситуации 27 сентября, большинство жителей Степанакерта/Ханкенди покинули город. Те же, кто остался, живут в подвалах, опасаясь бомбёжек. Многие здания в городе обладают разветвлённой сетью подвалов. Но скученность, плохая вентиляция и отсутствие масок приводят к быстрому распространению коронавируса. Тестов и лекарств не хватает, анализы приходится отвозить в столицу Армении Ереван, в четырёх часах езды на машине.

К немедленному прекращению боевых действий призвал в среду Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В распространенном в Женеве заявлении называются имена 10 детей, погибших в Нагорном Карабахе за месяц. Имена еще двух жертв фонду не известны; речь идёт о детях в возрасте от 10 месяцев до 16 лет.

Как отмечает ЮНИСЕФ, в результате конфликта в Нагорном Карабахе более 130 тысяч человек покинули свои дома, повреждения получили 76 школ и детских садов, обстрелу подвергся родильный дом. Многие дети стали свидетелями "ежедневных ракетных атак в жилых районах". "Для детей это ужасающая трагедия четырех недель боев и трех перемирий, которые не соблюдались", - констатировали в Детском фонде.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить столкновения в Нагорном Карабахе, "выполнять договоренности о прекращении огня, а также их обязательства по защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры". Об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.