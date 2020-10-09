Армяне Франции в поддержку Карабаха

"Остановите агрессию" - этот призыв слышен во многих европейских городах из уст манифестантов в эти дни - дни военного противостояния в Нагорном Карабахе. Сотни представителей армянской диаспоры собрались у штаб-квартиры Euronews в Лионе в пятницу с просьбой о помощи, адресованной Франции и Евросоюзу.

С плакатами и флагами Армении в руках, участники акции образовали возле здания телеканала живую цепь. Они высказали обеспокоенность за жителей региона, которого армяне называют Арцах, и обвинили в разжигании конфликта Азербайджан и его союзницу - Турцию.

"Азербайджанцы, понимая, что им не удается продвинуться, бомбят мирное население. Большая часть Степанакерта разрушена, многие районы Шуши превратились в руины. То есть сегодня под прицелом мирные граждане, потому что на поле битвы Азербайджан не в силах победить", - уверена активистка Хильда Чобоян.

"Мы пришли сюда, потому что хотим мира, жить правильно, спокойно. Чтобы нас перестали изводить Азербайджан и Турция, которая за ним стоит. Арцах наш. И так будет до конца наших дней. Пока Армения существует, Арцах будет с нами. Но оставьте же нас в покое. Это всё, о чём мы просим", - сказала в интервью Euronews демонстрантка.

Днём ранее толпы представителей армянской общины осадили турецкое посольство в Париже. Манифестация с требованием ввести санкции против Баку и миротворцев в Карабах прошла в Стокгольме.

Международное сообщество призывает стороны прекратить огонь. Азербайджан заявляет, что готов сложить оружие при одном условии: если Армения выведет своих военных из Нагорного Карабаха.