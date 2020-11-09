Нагорный Карабах: битва за Шуши

Официальный Баку заявляет о захвате второго по величине города Нагорного Карабаха Шуша (по-армянски Шуши). Министерство обороны Азербайджана опубликовало в качестве иллюстрации видеозаписи, сделанные в этом населённом пункте. В свою очередь, Армения настаивает, что по-прежнему сохраняет контроль над городом. В Ереване сообщают о кровопролитных боях, которые длятся уже несколько дней и в результате которых азербайджанская сторона, согласно этим сведения, понесла серьёзные потери.

Шуша или Шуши называют стратегически важным пунктом, который позволяет контролировать столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, по-азербайджански Ханкенди. Город находится на автотрассе, ведущей в Армению и на возвышении над Степанакертом.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября. За это время тысячи местных жителей стали беженцами. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в агрессии и убийствах гражданского населения. Стороны сообщают о гибели десятков мирных жителей, сотни ранены.