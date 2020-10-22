Вечерний Лондон украсили китайские фонарики

Лондонский чайнатаун в четверг украсили китайские фонарики самых причудливых форм и расцветок. Так стриминговая платформа Netflix решила отметить выход американско-китайского мультфильма Over the Moon ("На седьмом небе"). Премьера запланирована на 23 октября. Красочная инсталляция состоит из 50 фонариков, в том числе дракона, кролика, ракеты. В пятницу подобная инсталляция откроется и в Бирмингеме. Фонари созданы ливерпульской фирмой Lantern Company, известной тем, что она проводит в британской столице Фестиваль света. Художников вдохновил фольклор восточноазиатского Лунного фестиваля и сам мульфильм. Over the Moon рассказывает о путешествии девочки на Луну, где она намеревается найти богиню, о которой ее покойная мать часто рассказывала ей в историях.
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