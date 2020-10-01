Аресты в Гонконге

86 человек задержала в четверг полиция Гонконга за организацию незаконных акций протеста в день национального праздника - 71-й годовщины образования КНР - в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй. Массовый шествий и беспорядков не было, тем не менее правоохранители останавливали для досмотра вещей и проверки документов тех, кто им казался подозрительным. Некоторые задержанные жаловались, что они просто шли за покупками.
Ранее власти Гонконга не дали разрешение на проведение антиправительственного митинга под предлогом угрозы распространения коронавируса. Но активисты через интернет призывали выходить на улицы одетыми в черное с плакатами и блокировать дороги.
30 июня в Китае был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, позволяющий пресекать акции протеста, которые будут сочтены радикальными.
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