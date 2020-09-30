Снова в ГДР

Спустя 30 лет после объединения Германии бывшие граждане ГДР и других стран Восточного блока, ностальгирующие по добрым старым временам, вновь собрались в кемпинге на озере Ауэнзее недалеко от Лейпцига. Около 150 семей приезжают сюда дважды в год начиная с 2003 года. В этот раз пандемия внесла свои коррективы, и на встречу собралось вдвое меньше, чем обычно, участников, которые прибыли сюда на своих автомобилях Trabant и Wartburg и трейлерах марок QEK и Brilliant. Они общаются, вспоминают прежнюю жизнь, делятся рассказами о серьёзнейших трудностях, которые пришлось испытать, когда внезапно оказалось, что они очутились в другой стране – с другой культурой, другой историей и другими правилами. Многие остались тогда без работы, многим потребовались долгие годы, прежде чем жизнь снова стала налаживаться.
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