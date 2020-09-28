Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Слезоточивый газ и выстрелы в воздух

В Беларуси в воскресенье задержаны около 200 участников новых манифестаций. Такие данные приводит МВД республики. Массовые акции протеста в выходные проходили не только в Минске, но и в Гомеле и Гродно. Там ОМОН использовал слезоточивый газ и стрелял в воздух. Сообщалось и об использовании светошумовых гранат в Могилёве, но в МВД это отрицают.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment