Слезоточивый газ и выстрелы в воздух

В Беларуси в воскресенье задержаны около 200 участников новых манифестаций. Такие данные приводит МВД республики. Массовые акции протеста в выходные проходили не только в Минске, но и в Гомеле и Гродно. Там ОМОН использовал слезоточивый газ и стрелял в воздух. Сообщалось и об использовании светошумовых гранат в Могилёве, но в МВД это отрицают.