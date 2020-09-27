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мир

Мобильное приложение помогает соблюдать социальную дистанцию

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 Марика Димитриади
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Мобильное приложение помогает соблюдать социальную дистанцию
Мобильное приложение помогает соблюдать социальную дистанцию   -   Авторское право  Pixabay
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Не подходите слишком близко! Мобильное приложение помогает сотрудникам британской железнодорожной компании Network Rail сохранять социальную дистанцию. Программа использует ультразвук, чтобы отслеживать расстояние между людьми. Как только кто-то нарушит социальную дистанцию, тут же раздастся сигнал и на экране появится сообщение с предупреждением. Сотрудники компании пользуются приложением уже несколько месяцев.

"У меня есть установка, если я услышу этот звук, то я должен обратить внимание и отойти", — говорит директор отдела по охране труда Network Rail Ник Миллингтон.

Программу установили около 1000 сотрудников предприятия. В руководстве железнодорожной компании говорят, что приложение не сохраняет никаких данных о геолокации и не передает никому никакой информации, оно работает исключительно как линейка.

С помощью этой технологии мы не пытается отдалить людей друг от друга. Это скорее напоминание о том, что мы по-прежнему можем общаться друг с другом, но только на некотором расстоянии, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы все еще можем взаимодействовать друг с другом, но при этом не теряя бдительности
Ривер Тамур Бэйг
Основатель компании Hack Partners, которая разрабатывала приложение Mind the gap

У программы есть и недостатки. Телефон садится быстрее обычного. В среднем приложение "съедает" по 3% зарядки каждый час.

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