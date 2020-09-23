Детёныш панды прошёл свой первый ветосмотр в Вашингтоне

Детёныш гигантской панды, родившийся в зоопарке "Smithsonian's National Zoo"Вашингтоне, прошел первый ветеринарный осмотр. Его взвесили, прослушали сердце и лёгкие, а также взяли кровь на ДНК анализ.
Новорождённые малыши гигинских панд отнюдь не гиганты: длиной всего в 17 сантиметров и весом в 200 грамм. Среди плацентарных млекопитающих это самая большая разница в соотношении габаритов мамы и детёныша. Почему? Единого мнения на этот счёт нет. Предполагается, что это оттого, что панды изначально не совсем медведи. Некоторые учёные ставят их между енотами и косолапыми. За последние 20 млн лет "медведоеноты" стали намного крупнее, а вот параметры детёнышей не изменялись. Другое предположение: панды – звери неспешные во всём и убегать им не от кого. Поэтому они могут неспешно рожать как бы недоношенных малышей и неспешно их растить. Так распорядилась природа.
Потомство гигантские панды приносят раз в 2 года. Детёныши появляются на свет слепыми и беспомощными, поэтому панда-мамы кормят их по 14 раз в сутки. За полгода пандята набирает 20 килограммов веса.
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