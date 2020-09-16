Отчёт и планы главы Еврокомиссии

В обращении к Европарламенту «О положении Союза» Председатель Еврокомиссии отметила укрепление единства стран ЕС за прошедший трудный год:

«Мы обратили страх и раскол между государствами-членами в уверенность в нашем союзе, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы показали, ЧТО возможно, когда мы доверяем друг другу».

Важнейшим в этом послании было обязательство ЕС увеличить сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-го с 40% до 55%.

Однако этого показалось мало сопредседателю парламентской фракции «зелёных»:

«Эта новая цель - важный шаг вперед, - сказала Ска Келлер. - Но если не прекратить выбросы полностью, то усилия будут напрасными».

С учетом опыта борьбы с пандемией, Брюссель предложил передать такие медико-санитарные вопросы из национальной в общую компетенцию. На создание "Европейского Союза Здравоохранения" пойдут средства из Фонда экономического восстановления объёмом 750 млрд евро.

«Мы должны выступить с конкретными предложениями о том, как потратить этот важный, огромный пакет денег», - сказал лидер либералов Дачиан Чолош.

В связи с жёстоким подавлением протестов в Беларуси, фон дер Ляйен высказалась за принятие "Европейского Акта Магнитского", который позволит налагать санкции на иностранных лиц за нарушения прав человека.

Но немецкий социалист призвали также обеспечить соблюдение общих правил и ценностей в самом Евросоюзе:

"Я надеялся услышать, что верховенство права будет увязано с финансированием стран-членов, - сказала Катарина Барли. - Но не было и упомянуто о систематических нарушениях наших норм, особенно в Польше и Венгрии. "

Это была первая программная речь Урсулы фон дер Ляйен «О положении Союза». Через год главе Еврокомиссии придется отчитываться в Европарламенте от выполнении обещанного.