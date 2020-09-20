Италия голосует на референдуме

В Италии проходит всенародный референдум по вопросу о сокращении на треть числа парламентариев. Кроме того в семи областях и почти в тысяче городов страны проводятся выборы в местные органы управления. В голосовании на референдуме, для признания которого состоявшимся не требуется кворума, могут принять участие более 50 млн человек.

Реформа о сокращении до 200 членов Сената с нынешних 315 и до 400 с 630 - членов Палаты депутатов была одобрена в октябре прошлого года обеими палатами парламента. В случае утверждения, на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году, число баллотирующихся будет сокращено. Данная инициатива принадлежит находящемуся в правящем большинстве с 2018 года "Движению "5 звезд".

Перед референдумом ряд видных политиков, включая лидеров партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Живая Италия" Маттео Ренци, высказали серьезные сомнения в отношении сформулированной "пятизвездными" реформы.

Голосование продлится до понедельника, а результаты ожидаются позже в тот же день.