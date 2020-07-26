Главный парад в честь Дня ВМФ РФ

В главном параде в честь Дня Военно-морского Флота России в Санкт-Петербурге приняли участие 46 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4000 человек личного состава. Аналогичные парады прошли во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, Севастополе, Североморске и Балтийске, а также в портовом городе Тартус в Сирии. Современный российский флот был создан по инициативе Петра Великого в 17-м веке. Однако традиция отмечать День Военно-морского Флота в последнее воскресенье июля восходит к советской эпохе, установившись только в 1939 году. День ВМФ РФ был упразднен в 1980 году, но затем восстановлен президентом России Владимиром Путиным в 2003 году.
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